В каких регионах Казахстана самые дорогие продукты

В трех регионах Казахстана зафиксировали самый высокий рост цен на продукты, передает корреспондент zakon.kz.

По итогам пяти месяцев текущего года самый высокий рост цен на социально значимые продовольственные товары зафиксирован в Туркестанской области - 9,4%, городах Нур-Султан - 8,5% и Алматы - 6,0%. Наименьший рост цен наблюдается в Западно-Казахстанской области - 5,7%, Акмолинской области - 5,6%, и Карагандинской области - 5,2%, - сообщил министр торговли и интеграции Бахыт Султанов на заседании правительства.

В целом с начала года цены на социально значимые продовольственные товары в стране выросли на 6,3%, из которых 84% всего роста составили шесть товарных позиций. Это овощи, по которым наблюдается рост цен в межсезонье, а также импортозависимая продукция - сахар, гречневая крупа гречневая и товары с высоким экспортным спросом - подсолнечное масло.

По словам министра, рост цен на продовольствие также наблюдается во всем мире. Согласно Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, в мае текущего года цены выросли на 39,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это рекордное значение за последние 10 лет.

Ранее Бахыт Султанов объяснил, почему в Казахстане подорожал картофель.

Тамила Языкова, Нур-Султан