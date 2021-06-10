Образовательные программы адаптируют для особенных детей

На пленарном заседании Сената Парламента РК депутаты приняли закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам инклюзивного образования", передает корреспондент zakon.kz.

Теперь образовательные организации, обучающие детей с особыми потребностями, должны адаптировать образовательные программы в соответствии с индивидуальными особенностями развития и потенциальными возможностями обучающихся и воспитанников.

В своем Послании глава государства поручил создать соответствующие условия для получения образования гражданам с ограниченными возможностями. В рамках этого депутаты Парламента специально разработали данный закон. Надеемся, что в дальнейшем это усовершенствует образовательную политику государства и создаст равные возможности для получения образования гражданами с ограниченными возможностями без какой-либо дискриминации, - сказал спикер Сената Маулен Ашимбаев.

Нормами закона внедряется государственный образовательный заказ на специальную психолого-педагогическую поддержку и регулируется деятельность служб психолого-педагогического сопровождения в образовательных организациях. Кроме того, документ устанавливает ответственность руководителей организаций образования за нарушение правил приема детей-инвалидов в образовательные учреждения или не создание условий для них.

Также законом будет предусмотрен универсальный подход к детям с ограниченными возможностями посредством включения их в образовательную среду через реализацию программ психолого-медико-педагогического обследования и консультаций.

Оксана Скибан, Нур-Султан