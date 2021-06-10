Курс доллара снова растет на торгах

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11 часов средневзвешенный курс доллара составил 427,51 (+0,76), передает zakon.kz.

Еще более существенно вырос курс российского рубля.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 427,2-429,3 тенге, евро – 519-522,8 тенге, рос. рубль - 5,89-5,97 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 10 июня.

Июльские фьючерсы на нефть WTI уменьшились на 0,57%, составив $69,56 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августа снизились на 0,58% — до $71,80 за баррель.