Казахстанцы могут попасть в Кыргызстан по паспорту вакцинации  

10 июня 2021, 11:54
Фото: Zakon.kz

Казахстанцы могут попасть в Кыргызстан по паспорту вакцинации, сообщает zakon.kz.

Утверждены новые правила въезда в страну.

По информации Sputnik Кыргызстан, туристы могут прибывать наземным транспортом в Кыргызстан с 11 июня, а воздушным — с 19 июня.

При прибытии на территорию Кыргызстана при себе нужно иметь отрицательные результаты ПЦР-теста, срок которых не превышает 72 часа с момента отбора проб анализа, или документ о получении вакцины против коронавируса (в бумажном или цифровом формате).

Правила действуют и на детей от 5 лет.

Вакцинированные туристы и граждане Кыргызстана могут прибывать с 19 июня воздушным сообщением, а наземным — с 11 июня.


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