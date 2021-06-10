Возможности использования земель Семипалатинского полигона обсудили в Мажилисе

Сегодня в Мажилисе Парламента РК состоялась презентация проектов законов "О Семипалатинской зоне ядерной безопасности" и "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам Семипалатинской зоны ядерной безопасности", передает zakon.kz.

В презентации приняли участие депутаты Мажилиса, вице-министр энергетики Рахимов К.Б., вице-министры национальной экономики, юстиции, труда и социальной защиты населения, заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции, представители заинтересованных государственных органов, общественных объединений и эксперты.

Открывая заседание, Председатель Комитета по вопросам экологии и природопользованию Александр Милютин, напомнил, что в 1991 году по инициативе Нурсултана Назарбаева Семипалатинский ядерный полигон был закрыт, и с 2008 года по настоящее время на его территории проводятся работы по определению уровня радиоактивного загрязнения, оценке возможностей использования данных земель в хозяйственных целях, радиационный мониторинг.

Вице-министр энергетики Кайрат Рахимов в докладе рассказал об основных проблемах, связанных в нынешний период с бывшим полигоном. К ним относятся беспрепятственный доступ граждан к загрязненным и опасным для здоровья площадкам полигон, вероятность распространения радиоактивных отходов в злоумышленных целях, отсутствие реабилитации и рекультивации сверхнормативно-загрязненных земель полигона, отсутствие четкого разграничения между зараженными и чистыми землями, которые уже сегодня можно отдать под хозяйственное использование.

Для устранения этих проблем Минэнерго предлагает создать специальную Семипалатинскую зону ядерной безопасности (СЗЯБ), которой будет заведовать отдельная государственная структура (Оператор). В качестве такого предлагается назначить РГП "Национальный ядерный центр Республики Казахстан".

В СЗЯБ войдут, по предварительным оценкам, 6 000 км2 Восточно-Казахстанской области, 2 600 км2 Павлодарской области и 800 км2 Карагандинской области.

Для решения поставленных задач разработаны 2 законопроекта - "О Семипалатинской зоне ядерной безопасности" и сопутствующий законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам СЗЯБ". Сопутствующим законопроектом вносятся изменения и дополнения в Земельный и Экологический кодексы РК и предусматривается:

-внедрение новой земельной подкатегории как "земли зоны ядерной безопасности" для целей эффективного управления;

-изменение статуса загрязненных земель СИП из категории земель запаса в категорию земель зоны ядерной безопасности.

По заверению Рахимова К., принятие рассматриваемых законопроектов позволит определить границ и площади зараженных участков, отделение условно чистых земель для последующей передачи в хозяйственный оборот (около 50% территории), определить единого землепользователя радиационно-загрязненных земель, ограничить доступ к загрязненным площадкам с целью недопущения распространения радиоактивных отходов в злоумышленных целях, исключить распространение радиоактивных отходов, реабилитировать территории, подвергшихся сверхнормативному загрязнению.

Участники встречи отметили, что данная тема сегодня очень важная и актуальная, однако вопросы депутатов вызвал тот факт, что концепцией законопроекта планируется установить специальный правовой режим на территории СЗЯБ с предоставлением налоговых преференций. А это противоречит существующему налоговому кодексу РК. Кроме того, создание "Оператора", который будет управлять территорией бывшего полигона, также не совсем согласуется с отечественным законодательством.

Однако представители исполнительной власти, включая вице-министра юстиции Наталью Пан, заверили, что ничего страшного в этом нет, и в ближайшее время они уладят этот вопрос.