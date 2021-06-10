В ЕС утвердили сертификаты вакцинации от коронавируса 

Европарламент утвердил сертификаты вакцинации от коронавируса, сообщает zakon.kz.

Документ будет действовать с 1 июля. Германия вводит сертификаты вакцинации с 10 июня.

На телефон нужно скачать приложение, которое будет генерировать QR-код. Его же можно будет показывать в распечатанном виде по всему Евросоюзу.

По информации Vesti.ru, программа включает сведения о перенесенной болезни с подтверждающим положительным тестом, отрицательные ПЦР-тесты и отметки о вакцинах, причем всех.

Европейские страны обязаны пускать на территорию людей, привитых европейскими и американскими вакцинами. И могут на свое усмотрение пускать тех, кто привит другими вакцинами, российской или китайской. При этом вписывать данные о наличие антител в итоге не будут.

Сертификат – это не обязательное условие для путешествия, а лишь дополнение, облегчающее процесс. При этом каждая из европейских стран может в любой момент закрыть свои границы, если санитарная обстановка резко ухудшиться. Но о решении она должна будет уведомить Брюссель за 48 часов и дать точные сроки снятия ограничений.