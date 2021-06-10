В Кызылординской области реализуют новые инвестиционные проекты

В Кызылординском регионе в рамках третьего пятилетнего плана индустриализации планируется реализация 41 инвестиционных проектов стоимостью более 543 млрд тенге. В результате будет создано более 7 тысяч рабочих мест.

Об этом на брифинге сообщила аким области Гульшара Абдыкаликова.

В регионе совместно с инвесторами будут реализованы проекты по производству новой продукции. Так, в регионе совместно с отечественными инвесторами планируется начать проекты по производству томатной продукции, строительству птицефабрики по производству мяса и яиц.

Вместе с этим местные власти совместно с иностранными компаниями намерены заняться переработкой шкур, шерсти и выпуском конечной продукции. В предстоящий период инвесторами планируется создание совместного предприятия по производству целлюлозы из соломы риса.

Стоит особо отметить, что в Кызылординской области ведутся переговоры о новом совместном проекте с международной компанией. Теперь кызылординцы намерены производить напитки и соки по чешской технологии.

Отметим, Гульшара Абдыкаликова - первая в истории женщина-аким. С момента своего назначения она посетила более 100 сельских округов, где ознакомилась с проблемами жителей.