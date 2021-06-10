Назначен руководитель Департамента экономических расследований по Жамбылской области

Приказом председателя Агентства по финансовому мониторингу РК Жаната Элиманова на должность руководителя департамента экономических расследований по Жамбылской области назначен Кайрат Бектембаев, сообщает zakon.kz.

Кайрат Бектембаев трудовую деятельность начал в 1991 году, проработал более 25 лет в органах финансовой полиции и госдоходов.

C 2019 по 2020 годы был руководителем Управления в ДЭР по Карагандинской области.

С марта 2021 года занимал должность заместителя руководителя ДЭР по Туркестанской области.

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