Астанчан попросили не поддаваться панике

В Нур-Султане пройдет плановое антитеррористическое учение, сообщает zakon.kz.

Оно состоится 10 июня с 17.00 до 22.00 в районе старого вокзала.

Целью мероприятия является проверка готовности сил и средств оперативного штаба к выполнению задач по экстренному реагированию на террористические проявления, минимизации и ликвидации последствий акта терроризма. Учение максимально приближено к боевым условиям, с различными элементами сложности, - говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с терроризмом.

Предусмотрены меры ограничения в окружении технического пассажирского парка.

В этой связи, призываем граждан с пониманием отнестись к проводимым учебным мероприятиям, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных служащих государственных органов, - добавили в ведомстве.