Казахстан намерен сохранить лидерство в СНГ по привлечению иностранных инвестиций - Токаев

На 33-м заседании Совета иностранных инвесторов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал, что страна намерена сохранить лидерство в центрально-азиатском регионе и в СНГ по привлечению иностранных инвестиций, передает корреспондент zakon.kz.

Тематика сегодняшнего пленарного заседания посвящена развитию несырьевого экспорта. Я не раз отмечал, что долгий сырьевой суперцикл завершается. В отличие от предыдущих колебаний спроса и цен на нефть, текущая конъектура определяется не просто ситуативными рыночными причинами, она подчиняется глубинному технологическому сдвигу, который происходит на наших глазах. Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, планы и прогнозы по "озеленению" национальных экономик превращаются в конкретные меры государственной политики.

Это доказывает безальтернативность диверсификации технологического усложнения и масштабного озеленения казахстанской экономики. Казахстан, как экономическая система, не может полагаться только на внутренние инвестиции, внутренний спрос и экспорт сырья. Наша страна продолжит политику наибольшего благоприятствования привлечению качественных иностранных инвестиций. Мы твердо намерены сохранить свое лидерство в регионе и в СНГ. В части внутреннего спроса и производства наша политика по созданию казахстанской локальной стоимости остается неизменной, - добавил глава государства.

Вместе с тем, как он отметил, такие меры должны быть максимально рыночными, они не должны создавать искажений, иначе достичь глобальной или региональной конкурентоспособности будет невозможно.

В этим минуты в городе Нур-Султане проходит 33 заседание Совета иностранных инвесторов.

Оксана Скибан, Нур-Султан