Еще четыре туриста пропали в горах Туркестанской области

Полицейские и спасатели нашли четырех туристов, пропавших накануне в горах Туркестанской области, сообщает zakon.kz.

7 июня в полицию поступило сообщение о том, что в Сайрамо-Угамском ущелье пропали 4 человека.

Семья местных жителей из Шымкента на двух автомашинах направилась на пик Безымянный. Бабушка, супруги и две внучки остались внизу, а двое мужчин, 1981 и 1984 года с двумя сыновьями 2005 и 2008 года ушли дальше своим ходом. Они должны были вернуться 9 июня, однако женщины их не дождались и сообщили на пульт 102 Толебийского отдела полиции, - сообщили в пресс-службе ДП Туркестанской области.

В результате поисковых мероприятий в ночь на 10 июня одна из мобильных групп обнаружила пропавших туристов живыми и здоровыми, и вернули родным. Как оказалось туристы заблудились между двумя горными реками и сбились с маршрута.

В Туркестанской области до сих пор ищут двух пропавших туристов. 25 мая поступило сообщение о пропаже 7 человек на территории Сайрам-Угамского государственного национального природного парка Толебийского района. 21 мая туристы пешком направились в ущелье "Сары-Айгыр" и должны были вернуться 24 мая. 28 мая троих нашли. 29 мая были найдены тела двух пропавших туристов на реке Угам.

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