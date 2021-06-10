В России Facebook оштрафовали на 17 миллионов рублей

В России оштрафовали Facebook еще на 17 миллионов рублей за неудаление запрещенного контента. Об этом сообщается в Telegram-канале "Московские суды", передает zakon.kz.

Сумма взыскания составлена из штрафов за четыре разные нарушения, связанные с отказом удалять запрещенный контент (административное нарушение, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ). За одно из нарушений Facebook оштрафован на пять миллионов рублей. Кроме того, с американской соцсети взыскали еще несколько штрафов в размере трех и четырех миллионов рублей, - говорится в информации.

В суде не уточнили, за какие нарушения Facebook получил штрафы. Вероятно, посты могли быть связаны с публикациями, на которые людей агитировали идти на несогласованные акции протеста, пишет Lenta.ru.

Ранее компании Facebook пригрозили штрафами до 56 миллионов рублей за неудаление запрещенного в России контента.