В Алматы грабитель напал на девушку средь бела дня и отобрал телефон

10 июня 2021, 18:34
Фото: Департамент полиции Алматы

В Алматы полиция задержала грабителя, средь бела дня напавшего на прохожую, передает zakon.kz.

По информации ДП, преступление произошло в частном секторе, по улице Айвазовского. Прохожий напал на девушку и силой отобрал у нее сотовый телефон.

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Публикация от Almaty | KZ | Telegram (@kris_p_almaty)

Как ранее информировали, с целью раскрытию данного преступления, незамедлительно была создана следственно-оперативная группа. Личность нападавшего мы установили быстро, его поимка заняла некоторое время. Сегодня он был задержан сотрудниками нашего подразделения при содействии криминальной полиции города. Это – гр. К., 2003 года рождения. Свою вину подозреваемый полностью признал и сообщил, что сотовый телефон успел сбыть. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление местонахождения вещественного доказательства, - рассказал начальник Управления полиции Алмалинского района полковник полиции Есен Искаков.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Уголовное дело расследуется по ст.191 УК РК.

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