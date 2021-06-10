В Алматы грабитель напал на девушку средь бела дня и отобрал телефон

В Алматы полиция задержала грабителя, средь бела дня напавшего на прохожую, передает zakon.kz.

По информации ДП, преступление произошло в частном секторе, по улице Айвазовского. Прохожий напал на девушку и силой отобрал у нее сотовый телефон.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Almaty | KZ | Telegram (@kris_p_almaty)

Как ранее информировали, с целью раскрытию данного преступления, незамедлительно была создана следственно-оперативная группа. Личность нападавшего мы установили быстро, его поимка заняла некоторое время. Сегодня он был задержан сотрудниками нашего подразделения при содействии криминальной полиции города. Это – гр. К., 2003 года рождения. Свою вину подозреваемый полностью признал и сообщил, что сотовый телефон успел сбыть. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление местонахождения вещественного доказательства, - рассказал начальник Управления полиции Алмалинского района полковник полиции Есен Искаков.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Уголовное дело расследуется по ст.191 УК РК.

Дерзкое ограбление женщины в Алматы попало на видео 4 июня.