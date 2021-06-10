В США инфляция в мае достигла максимума с 2008 года

Потребительские цены в США в мае выросли на 5% в годовом выражении, а в месячном исчислении поднялись на 0,6%, сообщается в пресс-релизе министерства труда страны, передает zakon.kz.

Ведомство отмечает, что рост потребительских цен в мае в годовом выражении стал рекордным с августа 2008 года, когда показатель составлял 5,4%, пишет РИА "Новости".

Аналитики, опрошенные порталом Daily FX, ожидали роста потребительских цен на 4,7% в годовом выражении и на 0,4% - в месячном.

По итогам апреля годовая инфляция в США составляла 4,2%, месячная - 0,8%.

Базовая инфляция в США - за исключением цен на продукты питания и энергоносители - по итогам мая в годовом исчислении составила 3,8%, а за месяц цены выросли на 0,7%. Оба показателя оказались выше прогнозов аналитиков, которые ждали их на уровне 3,4% и 0,4% соответственно.

Показатель базовой инфляции в годовом выражении, как указывает минтруда, стал самым высоким с июня 1992 года.

Цены на продовольствие в США в мае поднялись на 0,4% в месячном выражении, на энергоносители - не изменились. За год продукты питания подорожали на 2,2%, а энергоносители - на 28,5%.