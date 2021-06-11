Началось с шашлычной - пожар в центре Алматы потушен

Пожар на пересечении улиц Розыбакиева и Сатпаева в Алматы потушен, сообщает zakon.kz.

В ДЧС города отметили, что принятыми мерами огнеборцам удалось отстоять примыкающее трехэтажное административное здание Беккер и К.

Пожар локализован в 00:57, ликвидирован в 01:05. Общая площадь пожара - 260 кв.м. пресс-служба ДЧС города Алматы

Пожар начался в шашлычной во дворе Беккер и К. Оттуда огонь перекинулся на магазин, а уже оттуда на административное трехэтажное здание.

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