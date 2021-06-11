Ждала 80% - суд наконец разделил имущество Петросяна и Степаненко

Хамовнический суд Москвы решил вопрос по иску о разделе имущества в рамках бракоразводного процесса Евгения Петросяна и Елены Степаненко, сообщает zakon.kz.

Как пишет 5-tv.ru, имущество артистов разделено поровну.

Все было поделено по-честному - 50/50. К слову, Елена Степаненко настаивала на совершенно других долях. Обиженная супруга жаждала львиные 80%, — сказал источник издания.

Хамовнический суд Москвы 16 ноября 2018 года официально расторг брак Петросяна и Степаненко.

В сентябре 2020 года Петросян заявил, что развелся с Степаненко не по своей инициативе. По словам артиста, бывшая супруга выбросила его из жизни, "притом давным-давно".

Петросян и Степаненко были женаты более 30 лет. О причине расставания официально не сообщается, о разводе просили представители обеих сторон, хотя первый иск подала Степаненко. Ранее она назвала развод "житейским делом" и предложила дождаться решения суда. При этом Петросян выразил надежду, что они придут к согласию и мирному разрешению вопроса.

Юмористы расстались со скандалами и упреками. Но если разъехаться и начать новую жизнь экс-супруги смогли, то поделить имущество — нет.