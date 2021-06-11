Медведи из зоопарка Алматы переехали в новый дом

В зоопарке Алматы медведи отмечают новоселье, сообщает zakon.kz.

Теперь у Герды, Кеная и Коды новый дом. Их соседи новички - пара гималайских медведей Яшин и Уссури. Ник и Нельсон тоже переехали в более комфортный вольер с естественным грунтом, растительностью и большим бассейном. Не забыли мы и про отца семейства. Надеемся, вскоре и он сменит место жительства, - говорится в аккаунте зоопарка в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алматинский Зоопарк (@almatyzoo)

В пресс-службе отметили, что зоопарк работает над созданием лучших условий - "просто на это нужно время".