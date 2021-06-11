В работе скорой помощи Алматы нашли множество нарушений 

В управлении здравоохранения Алматы рассказали, что в работе скорой помощи нашли множество нарушений, передает zakon.kz.

В апреле этого года сообщалось, что руководство скорой помощи Алматы продавало средства индивидуальной защиты на черном рынке. В управлении здравоохранения тогда сказали, что комиссионная проверка выявила ряд нарушений в работе некоторых сотрудников и что теперь скорую проверяет прокуратура Алматы. Однако в надзорном органе опровергли эту информацию. Позже в управлении признались, что спикер от УОЗ оговорилась.

Мы направили запрос в горздрав, чтобы узнать какие нарушения выявила комиссия и правда ли, что руководство скорой занималось продажей СИЗов.

Глава управздрава Нариман Табынбаев ответил, что провести проверку поручил акимат Алматы. В комиссию вошли специалисты из местного депутатского корпуса, горздрава, акимата, медицинских организаций и скорой помощи. Они выявили нарушения в лицензионной деятельности, в делопроизводстве, в штатной структуре, в кадровой службе, в финансовых отчетных договорах, в ведении системы управления медицинской техникой.

Теперь в управлении хотят еще раз проверить скорую.

Ввиду серьезности выявленных нарушений, необходима более расширенная проверка финансово-хозяйственной деятельности ССМП с привлечением компетентных органов в сфере финансового контроля, - написал Табынбаев в ответе на запрос.