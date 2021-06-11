В Казахстане запущен новый проект по защите детей

Комитет по охране прав детей МОН РК заключил меморандум с партией ADAL о сотрудничестве и реализации проектов, направленные на защиту детей и многодетных семей имеющих на попечение детей с ограниченными возможностями.

Целью меморандума является осуществление совместных и согласованных действий по продвижению социальных проектов, в том числе IT-направлений в области охраны прав детей.

Председатель комитета Иманагалиев сказал, что миссией комитета является защита прав прав детей и поддержка со стороны общественности. По его мнению, это хорошее подспорье в деятельности ведомства.

Мы открыты ко всему обществу и не делим партии по их принадлежности, главное работать в интересах наших детей, - сказал Иманагалиев.

Совсем недавно партия ADAL запустила проект Adal Qamqor. В рамках данного проекта был заключен договор с сетью супермаркетов, осуществляющие доставку продуктовых наборов ежедневного пользования один раз в неделю многодетным семьям, воспитывающих детей с ограниченными возможностями.

В пилотном режиме охвачено сто семей в столице. Кроме того, в рамках проекта планируется организация досуга и развития детей, путем определения их в различные секции, кружки или другие развивающие и обучающие курсы.

Секретарь партии ADAL - Нурлыбек Муканов считает, что необходимо оказывать поддержку людям, кто оказался в сложной ситуации и не оставаться в стороне, стремясь помогать и протягивать руку помощи.

АDAL – это партия равных возможностей. Мы понимаем, что в жизни бывают разные ситуации, и важно поддерживать людей, кто испытывают сложности. Наш проект Adal Qamqor позволит матерям обеспечить своих деток свежими продуктами, а на высвободившиеся деньги по возможности направить средства на развитие детей, - добавил Муканов.