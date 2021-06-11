Нигматулин: Мажилисмены рассмотрят законопроект о госзакупках

Под председательством Спикера Палаты Нурлана Нигматулина состоялось заседание Бюро Мажилиса, на котором сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания депутатов, сообщает zakon.kz.

Палата рассмотрит пакет ратификационных законопроектов, среди которых поправки в Договор о Евразийском экономическом союзе в связи с присоединением к нему Армении и Кыргызстана.

Изменения направлены на определение методологии осуществления межгосударственной передачи электрической энергии (мощности) между государствами-членами в связи с присоединением к Договору Армении и Кыргызстана.

Ратификация позволит обеспечить эффективное сотрудничество в области электроэнергетики в долгосрочной перспективе с государствами-членами ЕАЭС.

Во втором чтении Палате предлагается рассмотреть законодательные поправки по вопросам государственных закупок.

Кроме того, на пленарном заседании депутатам предстоит назначить профильным комитетам сроки подготовки заключений по новым ратификационным законопроектам. В числе поступивших в Мажилис – Договор между Казахстаном и Россией о военном сотрудничестве, а также Соглашение о Совместной системе связи вооруженных сил государств-участников СНГ.