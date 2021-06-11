Вырезали из искореженной машины - водитель погиб в ДТП в Алматинской области

11 июня 2021, 11:43
Фото: taldykorganec.insta

Смертельное ДТП произошло в Алматинской области, передает zakon.kz.

Авария произошла в с. Ынтымак.

Водитель автомашины Toyota, следуя по ул. 20 в западном направлении, выехав на полосу встречного движения, допустил столкновение с автомашиной Ford Siera. В результате аварии 66-летний водитель Ford с различными травмами был госпитализирован в больницу, где от полученных травм скончался. Начато досудебное расследование, назначен ряд экспертиз, - прокомментировали в пресс-службе ДП Алматинской области.

На кадрах с места ДТП видно, что искореженную машину спасателям пришлось разрезать, чтобы достать пострадавшего.

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Публикация от ТАЛДЫКОРГАНЕЦ (@taldykorganec.insta)


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