В Казахстане спадет жара

Синоптики предоставили прогноз погоды на 12-14 июня, сообщает zakon.kz.

Теплые и сухие воздушные массы удерживали жаркую погоду без осадков в южных регионах Казахстана.

Однако холодный антициклон из районов Скандинавии, вызвавший понижение температуры воздуха на северной половине страны, не обделит вниманием и южные области. И если на юге ожидается лишь небольшое понижение, то на юго-востоке столбики термометров опустятся ночью до 5...13°С, днем до 20...28°С. Атмосферные фронты также не останутся в стороне – местами по стране пройдут дожди с грозами, 12-13 июня в горных районах юга, юго-востока и востока – сильные дожди, в отдельных районах ожидаются шквал, выпадение града, - сообщили в РГП "Казгидромет".