Антикоррупционную программу органов внутренних дел до 2023 года подготовило МВД РК

Подготовлен проект приказа Министра внутренних дел РК "Об утверждении Антикоррупционной программы органов внутренних дел Республики Казахстан на 2021-2023 годы, сообщает zakon.kz.

К основным задачам Программы отнесены: выработка системных мер по противодействию коррупции, построение комплексной и превентивной работы в борьбе с коррупцией, обеспечение максимальной прозрачности и доступности органов внутренних дел для общественности, выявление, пресечение и раскрытие правонарушений, совершаемых сотрудниками органов внутренних дел.

переход к сервисной модели казахстанской полиции, формирование положительного образа полицейского, повышение уровня доверия населения и противодействие коррупции в органах внутренних дел;

снижение коррупциогенных нормативных правовых актов и дискреционных полномочий;

открытость и доступность деятельности органов внутренних дел;

цифровизация и автоматизация госуслуг, интегрирование баз данных с госорганами, минимизация контакта и исключение человеческого фактора.

Кроме того, для эффективного и системного противодействия коррупции в органах внутренних дел являются прозрачность при принятии решений, четкие в изложении и несложные в применении нормативные правовые акты, а также меритократия в кадровой политике, - говорится в документе.

Отмечается необходимость создания условий, при которых использование служебных полномочий в корыстных целях будет невозможно.

Планируется вовлечение общественности в противодействие коррупции, совместно с которыми проводить профилактические мероприятия, а также экспертизы НПА, регулирующих деятельность МВД.

Для реализация Программы разработан План мероприятий, который включает в себя в несколько разделов, в том числе обеспечение открытости и прозрачности/цифровизации органов внутренних дел, минимизация коррупционых рисков в деятельности местной полицейской службы, административной полиции, следственных подразделений, криминальной полиции, уголовно-исполнительной системы, миграционной службы.