В Карагандинской области проходит акция "Остановим коронавирус вместе!"

Акцию "Остановим коронавирус вместе!" запустили общественные фонды и предприниматели Карагандинской области.



Вакцинированным пенсионерам Балхаша и жителям Улытауского района выдают денежные сертификаты, на которые они могут приобрести продукты питания или оплатить коммунальные услуги. Социальную акцию "Остановим коронавирус вместе!" запустили предприниматели и общественные фонды региона.

В Балхаше инициаторами акции стали предприниматели. Они выделили денежные средства и договорились с сетью продовольственных магазинов, а также коммунальными предприятиями города, которые будут принимать сертификаты от пенсионеров.

Сертификаты будут выдаваться в прививочных пунктах сразу после получения первого компонента вакцины. Они предназначены одиноким пенсионерам и тем, у кого минимальный размер пенсии. Также их получат пожилые люди, состоящие на диспансерном учете с диагнозом "сахарный диабет". Мы запустили такую акцию, чтобы стимулировать вакцинироваться людей старшего поколения, которые относятся к группе риска, – отметили в отделе внутренней политики акимата Балхаша.

В Улытауском районе также стартовала раздача денежных сертификатов вакцинированным гражданам. Ее запустил общественный фонд "Арша Фаранд". Сертификаты на сумму 5 тысяч тенге выдаются вакцинированным жителям района старше 65 лет и многодетным.