Патрульные и участковые Казахстана будут ходить в кроссовках

Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев рассказал о новой форме полицейских, передает корреспондент zakon.kz.

По его словам, к концу года патрульные полицейские и участковые уже будут ходить в новой форме.

Форма уже апробирована, она очень удобная, комфортная. Именно для несения службы на улицах вводится новый элемент - обувь в виде кроссовок, берцев, которая необходима для полицейских, так как они практически пешие патрули, оперативные патрули, которые работают с населением, - сказал глава МВД на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

Также у патрульных на форме будет много отражающих элементов, чтобы в ночное время их было видно издалека.

О том, что полицейские будут ходить в новой форме говорилось еще в 2018 году. Тогда и был представлен проект дизайна.

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Действующий министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев был назначен на должность в 2019 году. Тогда он сказал, что будет менять стратегию работы министерства, затем повышать статус полицейских и их образовательный уровень, а только после этого менять форму.

Тамила Языкова, Нур-Султан