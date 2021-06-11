Тургумбаев высказался о строительстве нового здания для столичных полицейских 

Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев заявил, что по улучшению экономической ситуации вопрос о строительстве нового здания для полицейских Нур-Султана снова рассмотрят, передает корреспондент zakon.kz.

Вопрос о строительстве здания для Департамента полиции Нур-Султана стоял на повестке дня. Но распространение коронавирусной инфекции внесло свои коррективы. Поэтому средства были направлены на систему здравоохранения, на обеспечение безопасности здоровья наших граждан. Поэтому данный вопрос пока временно приостановлен. По улучшению экономической ситуации данный вопрос будет вновь поднят, - сказал глава МВД на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

29 октября 2020 года Президент на коллегии министерства внутренних дел поручил построить новое здание столичного департамента полиции.

Изначально планировалось, что полицейские переедут в здание бывшего отеля Ramada Plaza, но после здание передали на баланс Минфину.

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Тамила Языкова, Нур-Султан