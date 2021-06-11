Продажи новых автомобилей в мае 2021 года выросли на 39,2%

В мае 2021 года продажи новых автомобилей, второй месяц подряд, превышают 10 тысяч единиц. Как и ожидалось, рост оказался по-прежнему на высоком уровне по сравнению с показателями прошлого года.

По данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ) за отчетный месяц казахстанские дилеры продали 9 402 легковых автомобилей и легкой коммерческой техники, а также 695 единиц грузовиков, спец. техники и автобусов, что на 39,2% больше, чем в мае 2020 года.

В январе-мае 2021 года казахстанцы приобрели 44 369 ед. новых легковых автомобилей, грузовиков и автобусов, совокупный прирост по сравнению с прошлым годом составил 68,8%.

Стремительный рост, по-прежнему связан с отложенным спросом и потребительскими предпочтениями. По данным аналитиков АКАБ основными вызовами для рынка Казахстана являются ограничения в поставках комплектующих для автотранспортных средств и импортных автомобилей вследствие пандемии, ограничениях в производстве компонентов на глобальных заводах изготовителях полупроводников и прочих компонентов.

Десятку брендов в мае по-прежнему продолжает возглавлять Chevrolet – 2 791 ед., на второй строчке с результатом 1 644 автомобиля – Hyundai, дилеры Toyota продали 1 398 автомобилей. Kia продолжает подбираться к третьей позиции, дилерская сеть постепенно наращивает продажи – 1 030 ед. Пятерку самых продаваемых брендов замыкает российская Lada – 702 ед. Укрупнился Volkswagen (465 ед.), заметен рост у Renault (310 ед.) и Nissan (274 ед.). Замыкает десятку Lexus (149 ед.) и JAC (135 ед.).





В ТОП-10 самых популярных моделей в мае 2021 года: Chevrolet Nexia – (1 522 ед.), Chevrolet Cobalt – (1 015 ед.) и Hyundai Accent - (747 ед.). Далее по списку: Kia Rio (617 ед.), Toyota Camry (584 ед.), Toyota RAV4 (425 ед.), Volkswagen Polo (362 ед.), Hyundai Santa Fe (304 ед.), Hyundai Creta (295 ед.), Lada Largus (285 ед.).

ТОП-20: Продажи новых легковых и коммерческих автомобилей в мае 2021 года

*коммерческая техника

** включая коммерческую технику