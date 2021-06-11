Мы никого не заставляем извиняться на камеру - глава МВД

Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев сообщил, что полицейские не заставляют граждан, совершивших правонарушение, извиняться перед камерами, передает корреспондент zakon.kz.

В последнее время после любых резонансных происшествий МВД публикует ролики с извинениями их участников. Насколько это законно - заставлять людей извиняться на камеру, или они сами горят желанием? Не нарушает ли такая практика презумпцию невиновности? - спросили министра на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

Отвечая на вопрос, глава МВД отметил, что гражданин, осознавший свои действия, может публиковать то, что захочет. Его не заставляют это делать полицейские.

Сотрудники органов никого не заставляют извиняться перед видеокамерами. Сейчас у каждого в социальных сетях есть страница, и, если гражданин действительно осознал противоправность своих действий, то может публиковать то, что желает. В то же время, признание своей вины с сердечным раскаянием снимает в некоторых правонарушениях ответственность, - пояснил Ерлан Тургумбаев.

Тамила Языкова, Нур-Султан