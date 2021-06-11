Координатор IT-совета Алматы: Наша задача - максимально привлекать компании

Каждое дерево в Алматы внесут в Единую базу данных. О нововведении в прямом эфире телеканала "Алматы" рассказал аким мегаполиса Бакытжан Сагинтаев. По его словам, в городе внедрят систему электронного учета зеленых насаждений, проведут инвентаризацию и паспортизацию деревьев на одной платформе. Кроме того, градоначальник рассказал о планах по цифровизации всевозможных услуг для алматинцев и гостей южной столицы, передает корреспондент Almaty.tv.

Экологическая обстановка в городе на особом контроле акима Алматы. Чтобы поставить точку в вопросе вырубки деревьев, Управление цифровизации запустит единую базу данных, где будут сведения о каждом зеленом насаждении мегаполиса. Система будет в открытом доступе. В этом году процесс выдачи разрешений на посадку и вырубку деревьев станет автоматическим. Также система позволяет проводить мониторинг участков для посадок, в том числе, компенсационных.

Любой гражданин может зайти, посмотреть, кто к нам обратился по вырубке деревьев и сказать: "Посмотрите, там ситуация другая", - не постфактум, а до. Чтобы узнать, кто к нам обратился, зачем обратился и что он взамен может поставить, - сообщил глава города.

Обратная связь с жителями города обеспечивается благодаря работе Open Almaty. За прошлый год в общественную приемную поступило более 400 тысяч обращений.

Все вопросы, которые поступают на Open Almaty, каждый понедельник на аппаратном совещании у меня рассматривается, кто и как отработал, в течение недели сколько вопросов поступили на Open Almaty, по каким отраслям, секторам, какие управления, акиматы, кто отработал, кто не отработал, - добавил Сагинтаев.

Сегодня алматинцам доступен целый ряд сервисов для оказания онлайн-услуг. Кроме антиковидной программы Ashyq, появилось приложение для активных горожан i-Azamat, которым уже пользуются более 8,5 тысяч человек.

В Алматы у нас зарегистрировано более 2000 IT-специалистов, которые ведут деятельность в области разработки программного обеспечения. Ну, конечно, наша задача, как IT-совета, максимально привлекать наши отечественные, алматинские компании для реализации задач города, - подчеркнула координатор городского IT-совета Асем Нургалиева.

В городе стремительно развивается сервис безналичного расчета. Он охватил практически все сферы деятельности. Только через сервис "Онай" 259 тысяч горожан провели онлайн-транзакции, а 12 миллионов медицинских услуг были оказаны в электронном виде.