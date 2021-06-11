Аймагамбетов прокомментировал заявлении MedSupport о неэффективности QazVac

Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов высказался о заявлении врачей сообщества Medsupportkz, которые усомнились в эффективности казахстанской вакцины QazVac, передает корреспондент zakon.kz.

Я не буду говорить о своей реакции, потому что как госслужащий я воспринимаю это абсолютно нормально, понимая необходимость освещения и предоставления более полной информации. Если говорить о реакции самих разработчиков и ученых, она была конечно не такой. И когда вы начинаете обобщать и говорить, что все ученые, необходимо учитывать, что многие ученые и коллеги, с которыми мы встречались и, которые имели возможность к допуску первичной документации, и, кто проводит эти клинические исследования, у них вопросов по этому поводу не возникает, - сказал глава МОН на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

Министр отметил, что в практике институт лишь разрабатывает вакцину, клинические исследования не входят в его компетенцию.

В связи с тем, что у нас проведение клинических исследований, в стране это не такое распространенное явление, институт выступил спонсором, чтобы дальше провести клинические исследования. Но сам он не может проводить, потому что там нужны медицинские компетенции и должны проводить медики. Поэтому институт профинансировал, заключил договор с медорганизациями, дальше в Таразе и Алматы проводили клинические исследования. К проведению и к тому, как проводят, наши коллеги не имели доступа. Так и должно быть. Это независимое клиническое исследование, - уточнил Аймагамбетов.

По его словам, получить разрешение на клинические исследования препарата очень сложный процесс.

Сначала исследования проводят на животных разных видов, вплоть до приматов. И на последнем уровне мы у приматов увидели, что вакцина действует, только после этого информация была передана в Национальный центр экспертизы лекарственных средств. Когда коллеги видят, что эти результаты воспроизводятся уже ими, тогда рассматриваются более серьезно и дают разрешение на клинические исследования, - добавил он.

Аймагамбетов отметил, что уже имеется достаточно данных, чтобы говорить, что казахстанские ученые провели очень большую работу.

Нам необходимо дождаться результатов, доверять своим ученым. Мне кажется, у нас есть такой феномен, когда мы своих же ученых или артистов, которые добиваются успехов, обычно не особо ценим до того момента, когда об этом не начнут говорить в других странах. Я думаю, что у нас достаточно данных, чтобы говорить, что наши ученые провели очень большую и важную работу, за что мы должны быть им благодарны, - заключил глава ведомства.

Ранее медицинское сообщество Medsupport.kz отказалось рекомендовать QazVac к применению. Ученых смутил производственный процесс, отсутствие информации о вакцине и недоказанная эффективность препарата.

Тамила Языкова, Нур-Султан