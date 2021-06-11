Курсы валют на выходные дни

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 17 часов средневзвешенный курс доллара составил 427,06 тенге (-0,46), передает zakon.kz.

Объем торгов 105,9 млн долларов.

Средневзвешенный курс евро составил 520,40 тенге, объем торгов 25,00 тыс. евро.

На дневных торгах средневзвешенный курс российского рубля составил 5,9571 тенге (+0,0347), объем торгов 170 млн рублей.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 426,8-428,8 тенге, евро – 518-521 тенге, рос. рубль - 5,9-6,01 тенге.

Отметим, что курс российского рубля превысил 6 тенге впервые в этом году.