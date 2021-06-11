Поток нелегалов из соседней республики пресекли в Алматы

Канал незаконной миграции перекрыли полицейские Алматы, сообщает zakon.kz.

По информации ДП Алматы, сотрудники подразделения при Управлении полиции Медеуского района в ходе оперативно-профилактических мероприятий задержали 31-летнего гражданина А., который содействовал нелегальной миграции жителей Республики Узбекистан, организуя для них трудоустройство и проживание.

По данному инциденту в ЕРДР зарегистрирован материал по ст. 394 ч.1 УК РК – организация незаконной миграции.

В ходе отработки “Мигрант” был задержан 30-летний гражданин Беларуси, разыскиваемый с 2019 года Центральным РОВД г. Минск МВД Республики Беларусь за совершение преступления предусмотренного ст. 205 ч.1 УК Республики Беларусь “Кража чужого имущества“, – сообщил начальник Управления миграционной службы ДП города Алматы Асхат Бутунчинов.