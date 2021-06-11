Пенсионеры пожаловались на систематическое издевательство внучки в Алматы

Пожилые люди обратились в полицию, чтобы защититься от нападок внучки, передает zakon.kz.

За помощью к участковым инспекторам Наурызбайского района обратились пожилые жители. По словам бабушки, они терпят насилие от родной внучки. Сотрудниками нашего подразделения осуществлен выезд по месту жительства пенсионеров. С ними также в доме проживает внук. А внучка ранее неоднократно привлекалась к административной ответственности. Установлено, что женщина систематически притесняет своих родных людей: бабушку, дедушку и сводного брата. Со слов заявительницы, женщина отбирает пенсию 77-летнего дедушки, ранее поднимала руку на родителей своей матери, - рассказал начальник Управления полиции Наурызбайского района подполковник полиции Дидар Аханов.

Бабушка также рассказала, что внучка в ходе ссоры выставляет их на улицу, устраивает дома дебош, ломая, предметы домашнего обихода, всячески угрожает своему сводному брату, обещая упрятать его в тюрьму.

Мать свою избивает. Она вынуждена была уехать отсюда, сердце у нее больное, не выдерживает. Она у нас все разбила, очень агрессивная. Деда колотила несколько раз. Она, наверное, хочет угробить нас, чтобы потом всем этим завладеть, - пожаловалась пенсионерка.

Конфликты в доме подтверждают и соседи.

Скандалы каждый день. Честно, даже не приятно как-то. Пытались вмешаться, но это чужая семья, что скажешь, - отметил сосед пенсионеров.

Как сообщают участковые полицейские, с женщиной неоднократно проводились беседы профилактического характера.

По данному факту мы вынесли защитное предписание, в целях безопасности жизни и здоровья пенсионеров. Эту семью взяли на контроль и будем следить за обстановкой в этом доме и за поведением правонарушительницы. В случае повторных действий с ее стороны, будут применены соответствующие меры, - сообщил участковый инспектор УП Наурызбайского района Галым Жарылкасынулы.