Снова розовое. Видео с Кобейтуза восхитило казахстанцев

11 июня 2021, 22:17
Фото: mir24.tv

Зрелищное видео соленого озера Кобейтуз в Акмолинской области обсуждают в социальной сети, передает zakon.kz.

Оно снова розовое! Все это досталось нам от наших воинственных предков, а в каком виде это останется нашим детям? Я не первый, кто показывает снова розовый Кобейтуз в Instagram. Хочу донести посыл, чтобы люди ценили нашу уникальную природу, повышали культуру туризма, - написал видеограф под ником talashin в Instagram.

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Публикация от Tala Shin I Видеограф I FPV (@talashin)

Под видеороликом пользователи соцсети оставили восхищенные комментарии.

"Как всегда, наша природа прекрасна!"

"Это просто нечто!"

"Зря показал друг, теперь снова загадят. Или там охрана и все закрыто?"

"Видео конечно классное. Но жаль, снова все туда попрут"

"Не зовите пожалуйста никого! Потом опять живого места не останется", - написали они.

Помимо восхищения видами розового озера, в комментариях можно прочитать и беспокойство казахстанцев за безопасность этой удивительной местности.

"Зря показал друг, теперь снова загадят. Или там охрана и все закрыто?"

"Видео, конечно, классное. Но жаль, снова все туда попрут"

"Не зовите, пожалуйста, никого! Потом опять живого места не останется", - написали другие.

20 июля 2020 года розовое озеро Кобейтуз закрыли из большого наплыва посетителей. Кроме того, в тот же день стало известно, что соль с озера стали продавать как лекарство от коронавируса. В Минэкологии начали проверку. А Президент Касым-Жомарт Токаев высказал свое возмущение по поводу ущерба, нанесенного этому озеру.


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