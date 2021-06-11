Снова розовое. Видео с Кобейтуза восхитило казахстанцев

Зрелищное видео соленого озера Кобейтуз в Акмолинской области обсуждают в социальной сети, передает zakon.kz.

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Под видеороликом пользователи соцсети оставили восхищенные комментарии.

"Это просто нечто!"

"Зря показал друг, теперь снова загадят. Или там охрана и все закрыто?"

"Видео конечно классное. Но жаль, снова все туда попрут"

"Не зовите пожалуйста никого! Потом опять живого места не останется", - написали они.