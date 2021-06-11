Почему Путин едет на встречу с Байденом, объяснили в Кремле

Президент России Владимир Путин едет на встречу со своим американским коллегой Джо Байденом из-за плохих отношений между двумя странами. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Мы слышали о такой возможности (проведение совместной пресс-конференции - прим. ред.) от американских коллег, но мы еще ждем окончательного подтверждения. С самого начала президент Путин был открыт к различным вариантам, - сказал Песков в интервью телеканалу СNN.

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Также он объяснил, что Путин едет в Женеву, потому что "между Россией и США плохие отношения", а не чтобы оказаться с Байденом в одной комнате.

Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня. Это будет первый российско-американский саммит со времени встречи Путина с Дональдом Трампом в Хельсинки в июле 2018 года. В Кремле заявили, что лидеры России и США планируют "обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов".

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