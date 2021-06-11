Казахстанец Арман Оспанов сделал заявление после неудачного дебюта в PFL

11 июня 2021, 23:58
Фото: sportx.kz

Казахстанский боец смешанных единоборств Арман "Сункар" Оспанов прокомментировал свой дебютный поединок в промоушне Professional Fighters League (PFL), сообщает zakon.kz со ссылкой sports.kz.

Урок жизни в том, что милосердие есть во всем! Не важно, что хочет человек, все будет по воле Всевышнего. Арман Оспанов

Соперником казахстанца стал американец Крис Уэйд по прозвищу "Убийца из Лонг-Айленда". Бой завершился во втором раунде, когда американец сначала провел "Сункару" удар коленом, а затем добил в стойке. Итог - победа Криса Уэйда нокаутом.

Отмечается, что до остановки боя Оспанов лидировал на судейских карточках - двое из трех судей отдали ему первый раунд со счетом 10-9, а один насчитал аналогичный результат в пользу Криса.


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