Казахстанец Арман Оспанов сделал заявление после неудачного дебюта в PFL

Казахстанский боец смешанных единоборств Арман "Сункар" Оспанов прокомментировал свой дебютный поединок в промоушне Professional Fighters League (PFL), сообщает zakon.kz со ссылкой sports.kz.

Урок жизни в том, что милосердие есть во всем! Не важно, что хочет человек, все будет по воле Всевышнего. Арман Оспанов

Соперником казахстанца стал американец Крис Уэйд по прозвищу "Убийца из Лонг-Айленда". Бой завершился во втором раунде, когда американец сначала провел "Сункару" удар коленом, а затем добил в стойке. Итог - победа Криса Уэйда нокаутом.

Отмечается, что до остановки боя Оспанов лидировал на судейских карточках - двое из трех судей отдали ему первый раунд со счетом 10-9, а один насчитал аналогичный результат в пользу Криса.