Евро-2020: в Риме стартовал главный футбольный турнир

В Риме прошла красочная церемония открытия чемпионата Европы, передает zakon.kz.

Как сообщает sport-express.ru, она прошла на Олимпийском стадионе перед первым матчем Евро-2020 между сборными Турции и Италии.

В представлении приняли участие легенды итальянского футбола Франческо Тотти и Алессандро Неста, а также легендарный певец Андреа Бочелли.

Вокалист популярной ирландской рок-группы U2 Боно вместе с нидерландский диджеем Мартином Гарриксом и гитаристом своего коллектива Эджем виртуально исполнил композицию We Are The People (Мы - люди, английский). Эта песня - гимн Евро.