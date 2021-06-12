Голодающим цирковым медведям из Шымкента нашли новый дом

В Шымкенте голодающих цирковых медведей, которых ранее выставили на продажу, отдали в местный зоопарк, передает zakon.kz.

Как сообщает "Хабар 24", Умка и Барни теперь будут жить в одном вольере.

Читайте также: Медведей из цирка продают в Шымкенте

Во время выступления они кормили хозяина и себя прокармливали. А когда уже выступлений нет, уже хозяин не может их содержать, как-то решить их судьбу по-другому он не мог, потому что они содержались у него с детства. Маленькими медвежатами. Он даже прощался в зоопарке очень долго с ними. руководитель отдела территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Туркестанской области Бахыт Мусалиев