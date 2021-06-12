Голодающим цирковым медведям из Шымкента нашли новый дом

12 июня 2021, 02:22
Фото: pixabay.com

В Шымкенте голодающих цирковых медведей, которых ранее выставили на продажу, отдали в местный зоопарк, передает zakon.kz.

Как сообщает "Хабар 24", Умка и Барни теперь будут жить в одном вольере.

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Во время выступления они кормили хозяина и себя прокармливали. А когда уже выступлений нет, уже хозяин не может их содержать, как-то решить их судьбу по-другому он не мог, потому что они содержались у него с детства. Маленькими медвежатами. Он даже прощался в зоопарке очень долго с ними. руководитель отдела территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Туркестанской области Бахыт Мусалиев


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