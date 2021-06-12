В Нур-Султане перекроют участок улицы Туран

С 14 июня по 5 июля текущего года будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств на пересечении пр. Туран и ул. Улы Дала в Нур-Султане, сообщает zakon.kz.

На участке будут проводиться работы по переустройству перекрестка.

ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан" по согласованию с Управлением административной полиции ДП города Нур-Султан в целях обеспечения безопасности дорожного движения уведомляет о начале работ в рамках реализации проекта "Строительство ул. №27 на участке от пр. Туран до ул. Ш. Бейсековой", говорится на официальном сайте акимата столицы.

Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.

Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ. ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"