Рыбак в США выжил после того, как его проглотил кит

Американец совершенно чудесным образом выжил после того, как был случайно проглочен горбатым китом. Причем мужчина почти не пострадал, сообщает zakon.kz.

Как пишет местная газета Cape Cod Times, житель Массачусетса Майкл Пакард на берегу океана ловил лобстеров. Он рассказал, что сначала почувствовал рывок, а потом внезапно стало темно. Майкл решил, что его съела акула. Но зубов у нападавшего не нашел. Тогда пловец решил активно двигаться внутри кита. Его план сработал - животное поднялось на поверхность и выплюнуло буйную добычу.

Отмечается, что Пакарда после инцидента доставили в больницу. Медики зафиксировали повреждения мягких тканей, но не обнаружили серьезных травм или переломов, и отпустили мужчину домой.

Как отмечают ученые, подобные инциденты происходят крайне редко. По их мнению, горбатые киты обычно не представляют опасности для человека и могут заглотить людей только случайно в процессе поедания мелких рыб и других морских существ.