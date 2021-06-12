У людей, совершающих массовые расстрелы, нашлась одна общая черта

В США провели исследование, касающееся психических особенностей террористов-одиночек, передает zakon.kz со ссылкой на Ленту.

Специалисты из Медицинской школы Стэнфордского университета провели первый анализ медицинских данных фигурантов дел о массовых убийствах в США и выяснили, что подавляющее большинство преступников имели психические расстройства, которые не лечились, сообщает Journal of Clinical Psychopharmacology.

Ученые выявили 115 человек, которые были идентифицированы как совершившие массовую стрельбу в США с 1982 по 2019 год. В подавляющем большинстве инцидентов преступник умер либо во время, либо вскоре после преступления. Поэтому из всей выборки остались 35 случаев, когда нападавший выжил и подвергся уголовному преследованию.

По каждому из этих 35 случаев ученые опросили судебных психиатров и психологов, которые обследовали преступника после совершения преступления. Это позволило составить представление о психическом здоровье обвиняемого.

По итогам изучения данных, 32 из 35 преступников имели признаки и симптомы заболевания головного мозга, которые соответствуют научным диагностическим критериям клинического психиатрического расстройства. У 18 стрелков была шизофрения, у 10 — другие диагнозы, включая биполярное расстройство, бредовое расстройство, расстройства личности и расстройства, вызванные злоупотреблением наркотиками

В трех случаях информации было недостаточно для постановки диагноза; в четырех случаях психиатрический диагноз не был установлен.

Из 28 выживших нападавших с психиатрическим диагнозом "ни один не получал медикаментозного или иного лечения до совершения преступления", пишут исследователи. Они также выяснили данные 20 стрелков, погибших на месте преступления.

Оказалось, у восьми нападавших была шизофрения, у семи — другие диагнозы, у пяти диагнозы были неизвестны, и никто из них не получал лечения.

"Психические расстройства, наблюдаемые у лиц, совершивших массовые расстрелы, являются серьезными заболеваниями мозга — они так же нуждаются в надлежащей диагностике и лечении, как и болезни сердца или любое другое заболевание. Нам необходимо уменьшить стигматизацию, связанную с этими заболеваниями, чтобы пациенты могли получать соответствующие и адекватные помощь и лекарства", — пояснила доктор Айра Д. Глик (Ira D. Glick), доктор медицинских наук из Медицинской школы Стэнфордского университета.