Пара казахстанских теннисистов впервые сыграет в финале "Ролан Гаррос"

12 июня 2021, 17:49
Фото: ktf.kz

Пара казахстанских теннисистов - Александр Бублик и Андрей Голубев - впервые сыграет в финале Открытого чемпионата Франции ("Ролан Гаррос"), сообщает zakon.kz.

Казахстанские любители спорта в прямом эфире на сайте ktf.kz увидят финальный матч парного разряда "Ролан Гаррос", в котором за титул поборются Александр Бублик и Андрей Голубев. Федерации тенниса Казахстана удалось выкупить телевизионные права на показ решающей встречи между казахстанцами Александром Бубликом/Андреем Голубевым и французами Пьером-Юга Эрбера и Николя Маю. пресс-служба ФТК

Поединок начнется ориентировочно в 21:00 по времени Нур-Султана.


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