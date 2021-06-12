В Шымкенте и 11 регионах объявлено штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявлено в Шымкенте и 11 областях страны, сообщает zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", в Шымкенте днем 13 июня ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.

Днем в горах Туркестанской области ожидается гроза, местами - пыльная буря, ветер северо-восточный местами 15-20, днем порывы 25 м/с. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане днем ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.

В Алматинской области ожидается ветер северо-восточный, местами 17-22 м/с. Местами сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, ветер северо-западный, северный местами 15-20 м/с. В Бескарагайском районе ожидается чрезвычайно высокая степень пожарной опасности.

В Кызылординской области местами ожидаются пыльная буря, ветер восточный, северо-восточный местами 15-20 м/с. Днем сохраняется чрезвычайно высокая пожароопасность.

Ночью в Актюбинской области местами ожидаются гроза, ветер восточный, юго-восточный, днем местами 18 м/с. В Актобе - ветер восточный, юго-восточный, днем порывы 15 м/с.

Днем в Акмолинской области местами ожидается гроза.

В Карагандинской области - ветер восточный, северо-восточный, местами 15-20 м/с.

Днем в Мангистауской области местами ожидаются гроза, ветер северо-восточный, днем местами 15-20 м/с.

В Павлодарской области местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Павлодаре сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, град, днем на юге ожидается сильная жара 35 градусов. Ветер северо-восточный, днем местами 15-20 м/с.

Днем в Жамбылской области в горных и предгорных районах ожидается сильный дождь. 13-15 июня местами ожидаются гроза, шквал, град. 13-15 июня ветер северо-восточный, местами 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с. В Таразе 13-15 июня - ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

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