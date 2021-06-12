Названы самые опасные для мозга продукты

Специалисты из Университета Южной Австралии назвали самые опасные для мозга продукты, передает zakon.kz.

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Возникновение болезни Альцгеймера, как пишет "Профиль", напрямую зависит от питания. Согласно многочисленным исследованиям, достаточно отказаться от некоторых продуктов, чтобы снизить риск развития слабоумия.

Специалисты рекомендуют исключить из рациона продукты с высокой степенью переработки (выпечку, сладости и газированные напитки). По их словам, эти продукты могут провоцировать воспалительные процессы в мозге и повреждения нейронов. Кроме того, продукты с высоким содержанием сахара могут вызывать закупоривание артерий.

Ученые считают, что опасность представляет острая пища (перец чили и халапеньо). В частности, специалисты указывают на содержащийся в них капсаицин, который отрицательно влияет на память и мыслительную активность.

Также в список нежелательных продуктов попали жареная пища и фастфуд. Они, по словам ученых, насыщены трансжирами, которые негативно влияют на работоспособность мозга.

Вместе с тем, как отметили специалисты, большую угрозу для нормальной работы мозга несут консерванты, соли и насыщенные жирные кислоты - они содержатся в колбасе, мясных изделиях и сыре. Также они, по словам ученых, провоцируют воспалительные процессы и вредят кровеносным сосудам.