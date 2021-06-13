В Сирии обстреляли больницу - погибли 13 человек

Не менее 13 человек погибли, многие получили ранения при обстреле центра сирийского города Африн и местной больницы, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Как сообщило Министерство национальной обороны Турции, обстрелы произвели члены Рабочей партии Курдистана (РПК).

Террористы, базирующиеся в районе Тель-Рифат, обстреляли центр города Африн и больницу Шифа из артиллерийских орудий. В результате нападения 13 мирных жителей были убиты, многие получили ранения, - говорится в сообщении оборонного ведомства.

В ходе нападения, как уточняет Анатолийское агентство, пострадали не менее 27 человек.