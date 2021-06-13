Пашинян случайно назвал Лаврова президентом России

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян оговорился, назвав министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова сначала президентом, а потом премьером России, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Когда президент...премьер-министр России Сергей Лавров прибыл в Ереван и за день до этого сопредседатели Минской группы ОБСЕ выступили с призывом об информации о минных полях..., - сказал Пашинян, не заметив ошибки, во время выступления на предвыборном митинге в Гехаркуникской области.

На митинге и.о. премьера Армении рассказывал об освобождении 15 армянских военных из Азербайджана и передаче Баку карты минных полей.

Стоявшие позади и.о. министра территориального управления и инфраструктуры Сурен Папикян и супруга Пашиняна Анна Акобян не смогли удержать улыбки.