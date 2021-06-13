В США заподозрили Россию в хищении пособий американцев

США потеряли порядка 400 миллиардов долларов из-за поддельных заявлений на пособия по безработице, сообщает zakon.kz.

Как сообщил Insider со ссылкой на экспертов в сфере борьбы с мошенничеством, большая часть денег осела в руках преступников из России, Нигерии и Китая.

По данным издания, для того чтобы получать пособия, злоумышленники зачастую воруют чужие личные данные, с помощью которых через посредников снимают деньги в банкомате, а затем переправляют за рубеж.

По данным некого эксперта, из Штатов вывели уже не менее 70% похищенных средств. Причем якобы эти преступные группы "определённо действуют при поддержке правительства", но свое предположение эксперт ничем не обосновал.

Весной 2020 года власти США на фоне роста числа потерявших работу граждан из-за пандемии коронавируса решили выплачивать дополнительно $600 к еженедельному пособию американцев по безработице.

11 марта 2021 года президент США Джо Байден подписал новый пакет мер на $1,9 трлн по стимулированию экономики страны в условиях пандемии COVID-19. Согласно документу, американские налогоплательщики могут расчитывать на прямые выплаты в размере $1400 на человека.