Мэр российского города попал в реанимацию после падения с электросамоката

Глава Кисловодска Александр Курбатов попал в реанимацию после падения с электросамоката, сообщает zakon.kz.

Состояние тяжелое. Сейчас врачи борются за его жизнь. Начата операция. Глубоко сопереживаю семье Александра Вячеславовича. Мы все сейчас надеемся на лучшее. губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем Instagram

Александра Курбатова доставили в реанимацию, где ему диагностировали открытую черепно-мозговую травму, закрытый перелом ребер слева и тупую травму живота. Медики оказывали пациенту помощь, но Курбатов впал в кому, реаниматологи в срочном порядке организовали ему серию операций.

Курбатов возглавляет Кисловодск с конца 2015 года, ему 51 год.