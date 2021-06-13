Kia сбила пешехода и врезалась в автобус в центре Алматы – пятеро пострадавших

ДТП произошло в центре города – на пресечении проспекта Абая и улицы Розыбакиева, сообщает корреспондент zakon.kz.

Автомобиль Kia K5 двигался по проспекту Абая в западном направлении. На перекрестке с улицей Розыбакиева машина сбивает переходящего дорогу пешехода. Затем, со слов очевидцев, не останавливаясь, вылетает на перекресток, где на полном ходу врезается в автобус городского маршрута 77, двигавшийся по Розыбакиева в северном направлении.

После удара, водитель автобуса потерял управление, его машину выбросило на тротуар. По пути автобус сносит два дерева на аллее.

Подъехавшие медики госпитализировали водителя Kia и сбитого им пешехода. А также водителя автобуса и двух его пассажиров.