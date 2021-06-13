Spiegel: В Германии Telegram грозят миллионные штрафы

Германия может оштрафовать мессенджер Telegram на €55 млн из-за отсутствия контактного лица для общения с представителями государственных служб и недостаточной модерации контента, передает zakon.kz.

Об этом сообщил в субботнем номере еженедельник Der Spiegel со ссылкой на неназванные источники.

Их недовольство вызвало то, что компания не указала контактное лицо для общения с властями, а также не предложила предусмотренную законом процедуру подачи жалоб на запрещенный контент, пишет газета.

Минюст требует, чтобы Telegram "подчинялся закону" и активно передавал пользовательские данные следователям. Начаты два судебных разбирательства по делу о наложении штрафа на Telegram.

Немецкое законодательство требует от Facebook, YouTube и Twitter удалять любой незаконный или вредоносный контент, однако пока требования не распространяются на Telegram. В Министерстве внутренних дел страны мессенджер считают "проблемным".